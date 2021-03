Un giocatore dell’Inter, che all’ultimo era stato costretto a saltare la gara col Torino, si è sottoposto a tampone Covid: in giornata è previsto l’esito

In casa Inter torna l’incubo Covid. Come spiega ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina, ieri si è sottoposto a tampone Danilo D’Ambrosio. Il difensore nerazzurro era stato costretto a saltare la gara col Torino – doveva partire dalla panchina – all’ultimo momento a causa di un forte dolore allo stomaco e, in generale, di sintomi influenzali che hanno immediatamente fatto scattare l’allarme. Nella giornata di oggi si avrà l’esito del tampone molecolare: in caso di positività, per la squadra di Antonio Conte scatterebbe subito l’isolamento fiduciario. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Fin qui la stagione di D’Ambrosio è stata molto travagliata. L’Inter, però, non ha intenzione di rinunciarci tanto è vero che ha praticamente raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo mese di giugno.