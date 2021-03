Inter: il tecnico dello Shakhtar Donetsk ha ricordato i due match contro i nerazzurri finiti entrambi in parità. Tutti i dettagli

Domani sera Luis Castro e il suo Shakhtar Donetsk avranno l'arduo compito di provare a rimontare lo schiacciante 3-0 contro la Roma di Fonseca. L'allenatore portoghese ha allontanato le critiche spiegando che la sua squadra non è affatto prevedibile, dato che è arrivata a pareggiare con l'Inter in Champions League.

“Tutti noi allenatori sappiamo come le squadre giocano. Sappiamo come giocano. Se tutti sanno come noi giochiamo, perché nei 25 minuti finali della partita giocavamo così bene? Perché abbiamo vinto con il Real Madrid e pareggiato con l’Inter, se tutti sanno come giochiamo?”.