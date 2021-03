Salvini: “Con noi lo stadio si fa, il partito del no per me non ha mai avuto senso”

Inter, sulla situazione del futuro dello stadio di Milano ha voluto rispondere anche il leader della Lega Matteo Salvini che ha confermato che per lui il progetto prima inizia è meglio è sia per Milano che per i milanesi

INTER SALVINI-SALA-MEAZZA/ Prima della risposta della società nerazzurra sulle dichiarazioni del sindaco di Milano Beppe Sala, che ha di fatto bloccato momentaneamente, il progetto stadio a Milano, è arrivata quella del leader della Lega Matteo Salvini. Queste le sue parole intervistato durante il programma ‘The True show’ su Telelombardia: “Con noi lo stadio si fa, non ci sono dubbi su questo. Stiamo parlando di 1 miliardo e 200 milioni di investimenti e della riqualificazione di un intero quartiere e di migliaia di posti di lavoro, prima parte meglio è. Il partito del no per me non ha mai avuto senso e lo ha ancor meno ora, anche se la vera questione oggi sono i problemi economici delle due società”. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il futuro dello stadio Meazza non dipende solo dalle intenzioni dei due club, ma anche dalle questioni burocratiche e politiche della città meneghina. Il rischio che le due società calcistiche milanesi alla fine possano decidere di costruire il nuovo stadio nell’hinterland e non nella città storica dove sono nati, non è del tutto da escludere.