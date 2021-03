Aguero-Cavani: i due giocatori sono finiti sul taccuino di Marotta e Ausilio

Inter, dall’Inghilterra giunge notizia dell’interessamento da parte della società nerazzurra per i due attaccanti delle squadre di Manchester: Sergio Aguero del City e Edison Cavani dello United

INTER CAVANI-AGUERO AGGIORNAMENTO/ Proseguono le grandi manovre, in vista del prossimo calcio mercato, di Beppe Marotta e Piero Ausilio per quanto riguarda i giocatori che potrebbero essere degli ottimi profili per rinforzare la squadra di Antonio Conte e che potranno essere acquistati a parametro zero. Secondo quanto ha dichiarato il Sun, l’Inter sta monitorando molto attentamente due calciatori della Premier League e che giocano nelle due squadre di Manchester: Sergio Aguero del City ed Edison Cavani dello United. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il primo è in scadenza di contratto con la squadra di Pep Guardiola e non sembra intenzionato a rinnovare, mentre il secondo pare semplicemente orientato a non proseguire più la sua avventura nella formazione di Solskjaer, nonostante sia al primo anno con i ‘Red Devils’. In ogni caso ora che Beppe Marotta è finalmente uscito dall’ospedale, potrà preparare meglio il prossimo calcio mercato, anche per farsi trovare pronto in vista della futura situazione societaria che per giugno dovrebbe essere risolta, in modo da poter proseguire con il progetto di crescita.