Matthaus: tanti auguri per i tuoi 60 anni inesauribile panzer tedesco

Queste altre parole del campione tedesco sulla sua avventura in nerazzurro: “”Far parte di quella squadra è stato per me un gran divertimento e un grandissimo privilegio. Quando abbiamo sollevato la Coppa eravamo esaltati, felici per noi stessi e per i tifosi. Eravamo forti, ma soprattutto, eravamo un gruppo fantastico”. Infine il suo ricordo della premiazione con il Pallone d’oro alzato al cielo sul prato dello stadio Meazza: “Sollevarlo in casa è stato un brivido incredibile. Ricordo che lo stadio era pienissimo e il mio sorriso incantato. Condividere con i tifosi nerazzurri quel momento è stato magico: ogni calciatore gioca per i propri supporters, è vero, ma loro significano tantissimo per me”. I tifosi nerazzurri, non per nulla lo hanno inserito già il primo anno nella Hall of Fame della squadra meneghina insieme a Walter Zenga, Javier Zanetti e Ronaldo il Fenomeno. Non ci resta quindi che augurare tanti auguri a Lothar Matthaus inesauribile panzer tedesco dei campi di calcio, dalla società nerazzurra e da tutti i suoi tifosi compresa la redazione di Interlive.