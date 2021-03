Calciomercato Inter: i nerazzurri sono alla ricerca di un vice Lukaku in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa di Conte

L’Inter, ormai da tempo, è alla ricerca di un vice Lukaku. Un giocatore che possa rendere al meglio nella posizione del numero 9 nerazzurro e che lo sostituisca quando il centravanti belga manca all’appello. Da Edin Dzeko ad Olivier Giroud e, non per ultimo, Origi del Liverpool – che nelle ultime settimane è tornato in orbita Inter – sono tanti i giocatori che piacciono ad Antonio Conte che per ricoprire questo delicato ruolo vuole una punta esperta: tra questi c’è anche Gerard Moreno, attaccante del Villareal.

Calciomercato Inter, Moreno è l’attaccante ideale | ma la clausola è da vertigini

Gerard Moreno sta indubbiamente disputando una stagione di altissimo livello al Villareal. In 31 partite giocate quest’anno ha segnato 20 gol e fornito 8 assist ai compagni. Numeri veramente importanti per il centravanti spagnolo classe 1992 che all’Inter potrebbe fare molto bene. Tuttavia, sarà difficile strappare agli spagnoli un giocatore del genere. Il centravanti ex Espanyol che piace anche alla Juventus ha un valore di mercato che supera i 30 milioni di euro e, soprattutto, una clausola monstre sul suo contratto.

Il presidente del club iberico, Fernando Roig, ai microfoni di ‘Onda Cero’ ha infatti spiegato che difficilmente il giocatore lascerà la squadra in estate: “Preferirei che nessuno venisse a pagarla ma ha una clausola di 100 milioni”. Il calciatore spagnolo ha il contratto che scade nel 2023; considerando anche il mercato post Covid, portarlo a Milano sarebbe un’impresa.