Inter: caso stipendi e rata di Achraf Hakimi. Come stanno veramente le cose in casa nerazzurra e le mosse di Zhang da qui a breve. I dettagli

A breve terminerà la sosta delle nazionali, con ben dieci giocatori dell’Inter impegnati con le rispettive selezioni, ma ai piani alti i nerazzurri non si fermano mai. Entro mercoledì, infatti, la ‘Beneamata’ verserà regolarmente i soldi in base alle scadenze amministrative e contrattuali del 31 marzo come stabilito dalla Uefa.

Questo a prescindere dalla liquidità che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane da parte di un fondo estero. In più, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, verrà saldata la prima rata di tredici milioni di euro che andrà al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi come previsto dall’accordo fra i due club.