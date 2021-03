Dopo appena una stagione all’Inter sono già tutti pazzi per Achraf Hakimi. L’esterno nerazzurro sta facendo benissimo e piace molto in Premier

Acquistato in estate dall’Inter per circa 40 milioni di euro dal Real Madrid, Achraf Hakimi ha saputo conquistare in brevissimo tempo la fascia destra dello scacchiere tattico di Antonio Conte, diventando rapidamente imprescindibile. Il marocchino, che già al Dortmund aveva fatto vedere le sue enormi qualità di spinta, si sta ripetendo e migliorando in nerazzurro come testimoniano i 6 gol e altrettanti assist in stagione tra coppe e campionato. Un nuovo exploit per l’esterno interista che non è naturalmente passato inosservato anche al di fuori dei confini nazionali. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Hakimi nel mirino: offerta in arrivo

Dalla Spagna rilanciano infatti la possibilità di una maxi offerta inglese per Hakimi. Con la possibile partenza di Hector Bellerin, secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, l’Arsenal potrebbe andare all’assalto proprio dell’esterno dell’Inter. I ‘Gunners’, alla luce dell’addio eventuale del proprio terzino destro titolare diviso tra PSG, Juventus e Barcellona, sarebbero disposti a mettere sul piatto un’offerta importante pur di reperire un sostituto all’altezza.

Per i biancorossi Hakimi potrebbe crescere ulteriormente in un campionato come la Premier League, e starebbero passando al vaglio un’offerta che arriverebbe a 50 milioni di euro, 10 in più di quanto l’Inter pagò il ragazzo in estate. A Londra inoltre valutano il profilo di Maurizio Sarri per il post Arteta in panchina, e l’allenatore italiano gradirebbe certamente l’eventuale arrivo di Hakimi all’Arsenal.