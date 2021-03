Nuova idea a costo zero per l’Inter che la prossima estate potrebbe tornare su un vecchio pallino come Mustafi, in procinto di cambiare squadra

Il prossimo sarà anche un calciomercato caratterizzato dalle occasioni, alla luce dei problemi finanziari che stanno colpendo un po’ tutte le big d’Europa. In tal senso l’Inter, da sempre molto attenta, potrebbe aguzzare nuovamente vista e ingegno per tener d’occhio possibili rinforzi low cost da affidare alle cure di Antonio Conte. Una nuova operazione in stile Kolarov potrebbe avvenire con un ex Serie A, attualmente in Bundesliga, come Shkodran Mustafi, difensore centrale tedesco in forza allo Schalke 04.

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ora è UFFICIALE | Addio a fine stagione

LEGGI ANCHE >>> Inter, no alla cessione di maggioranza | Tra prestiti e debiti, l’obiettivo di Suning

Calciomercato Inter, nuovo affare a zero: idea Mustafi

È stata fin qui un’annata piuttosto deludente per l’ex doriano Mustafi, divisa a metà tra Arsenal e Schalke 04 e comunque condizionata dai soliti immancabili problemi fisici. In particolare in Germania ha raccolto appena 6 presenze e con un contratto in scadenza a giugno 2021 dovrebbe certamente cambiare aria a costo zero al termine dell’attuale stagione. La compagine biancoblu è infatti ultimissima in classifica e destinata ad un’inevitabile retrocessione che spingerebbe lo stesso difensore a trovare una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

Approfittando dell’addio a parametro zero dallo Schalke, l’Inter potrebbe offrire a Mustafi un contratto in stile Kolarov, destinato a sua volta alla partenza, che consisterebbe in un anno con opzione per un’altra stagione legata a raggiungimento totale di presenze.