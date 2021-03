calciomercato Inter: in caso di addio clamoroso dell’attaccante nerazzurro individuato il sostituto ideale per l’estate. Costo e dettagli

Uno dei nomi più caldi sul calciomercato è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, che in nerazzurro ha raggiunto uno stato di forma fisica e mentale davvero di altissimo livello segnando tanti gol e fornendo tanti assist per la squadra, è arrivato a valere ben 90 milioni di euro sul mercato. Lui vuole rimanere, ma le sirene dei top club non mancano di certo – Manchester City e Chelsea in primis. In caso di addio, il sostituto ideale potrebbe essere Rafa Mir. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, nel mirino dell’Inter ma ci prova la Juve | I dettagli

Calciomercato Inter, in caso di addio di Lukaku c’è Rafa Mir | Conosciamolo meglio

Rafa Mir, in prestito all’Huesca e di proprietà del Wolwerhampton, sta facendo molto bene in questa stagione. Classe 1997 e alto 191 cm, è un giocatore duttile che può agire sia da ala sinistra che da ala destra oltre che da punta centrale. In questa stagione ha segnato 8 gol e fornito un assist. In caso di addio clamoroso, quindi, sembra essere lui il profilo ideale per sostituire Romelu Lukaku all’Inter. Non tutto, però, è così semplice.

LEGGI ANCHE>>> Bologna-Inter, fiducia a Ranocchia: De Vrij ancora positivo

Il suo agente, ad esempio, è Jorge Mendes, che è lo stesso manager di Cristiano Ronaldo e proprio per questo potrebbe offrirlo alla Juventus. In più, la valutazione del Wolwerhampton sembra aggirarsi attorno ai 20 milioni di euro che, per un giocatore con poca esperienza internazionale, non sono pochi. Considerando l’attuale incertezza societaria, difficile dire i possibili piani futuri. Anche se, con una nuova proprietà, le cose potrebbero cambiare: sia pro o contro ‘nuovo Lukaku’.