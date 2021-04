Edouard: possibile derby con il Milan per l’attaccante francese. Indiscrezioni dall’Inghilterra

Inter, l’attaccante del Celtic Edouard è stato accostato alla squadra nerazzurra. Secondo i mass media inglesi la società milanese avrebbe fatto un tentativo per il giovane calciatore francese la scorsa estate

INTER ODSONNE EDOUARD AGGIORNAMENTO/ Il giovane attaccante del Celtic Odsonne Edouard, dalla stagione 2017/18 milita nella squadra scozzese e ha già raggiunto la ragguardevole cifra di 151 presenze e 75 reti. Il giovane giocatore classe 98, ha compiuto 23 anni a gennaio, piace molto alle due formazioni milanesi. Da notizie giunte solo ora dall‘Inghilterra, pare che il club nerazzurro la scorsa estate abbia fatto un tentativo per portare il calciatore nella nostra serie A e fare di lui un possibile vice Lukaku. L’offerta è stata però rifiutata dal Celtic, che non ha accettato la proposta di un prestito con diritto di riscatto. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Vedremo se nel prossimo calcio mercato estivo sia l’Inter che forse il Milan, soprattutto se il giovane francese dovesse confermarsi a buoni livelli, quest’anno sono già 11 le sue reti in 23 partite, proveranno nuovamente a portarlo a Milano. Come ha riportato Calciomercato.com.