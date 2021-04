Zambrotta: “Alexis è un giocatore da apprezzare molto tecnico e che sa trovare gli spazi”

Inter, l’ex difensore Gianluca Zambrotta ha voluto dare il suo parere sui due calciatori cileni della squadra di Antonio Conte: Arturo Vidal e Alexis Sanchez. L’ex calciatore ha dato un giudizio positivo sui entrambi i due giocatori

INTER ZAMBROTTA SU VIDAL E SANCHEZ/ L’ex terzino e campione del Mondo nel 2006 con l’Italia di Marcello Lippi, Gianluca Zambrotta, è stato intervistato dal sito cileno RedGol. L’ex calciatore, ha voluto dare il suo parere su Arturo Vidal e ha detto: “Vidal è un giocatore importante per tutta la squadra per il suo temperamento, per la sua grinta, il dinamismo e la voglia di non perdere mai. È un giocatore che Conte ha voluto anche in passato, quando era alla Juventus. Ora ha recuperato dai guai fisici però, secondo me, è un giocatore importante per chiunque. Con l’aiuto di Conte, Vidal potrebbe tornare ad essere uno dei più forti al mondo nel suo ruolo“. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Dopo aver dato le sue delucidazioni sul centrocampista, ha speso anche qualche parola sulla riserva di lusso in casa nerazzurra Alexis Sanchez e ha spiegato: “Anche se in questo momento Conte ha detto che Lautaro e Lukaku sono in un momento migliore, Alexis è un giocatore da apprezzare. È un giocatore molto tecnico, che può fare anche il centrocampista offensivo, ne ha le capacità secondo me. È un giocatore abile, è bravo nell’uno contro uno e sa trovare gli spazi. Può giocare come falso nueve, come ha fatto nel Barcellona di Guardiola, da dieci o come esterno”.