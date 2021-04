Inter alla ricerca di un difensore considerati i probabili addii di Ranocchia e Kolarov. In pole un giocatore della Serie A

Per la prossima stagione l’Inter è anche alla ricerca di un difensore considerate le molto probabili partenze di Ranocchia e Kolarov, entrambi in scadenza a giugno e con scarse chance di rinnovo. Se il serbo potrebbe venir rimpiazzato da un giovane, magari Pirola (mancino come l’ex Roma) di ritorno dal Monza, per sostituire il classe ’88 umbro l’orientamento è verso un calciatore più affidabile ed esperto. A tal proposito, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it, risulta che il Ds nerazzurro Piero Ausilio abbia effettuato un sondaggio esplorativo in casa Manchester United per Eric Bailly.

Calciomercato Inter, piace Bailly ma in pole c’è Maksimovic

Il 26enne ivoriano ha appena respinto l’offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022, anche se il suo desiderio è quello di rimanere in Inghilterra. E’ vero che gli ottimi rapporti coi ‘Red Devils’ possono volendo rendere più agevole l’operazione, non inferiore comunque ai 15-20 milioni, ma è altrettanto vero che oltre al costo del cartellino la società di viale della Liberazione dovrebbe farsi carico di un ingaggio da 4-5 milioni di euro netti, davvero troppi per una alternativa a Skriniar/de Vrij. Ecco perché per rinforzare la difesa il nome in pole è quello di un calciatore vicino a liberarsi a zero, vale a dire Nikola Maksimovic, in scadenza a giugno col Napoli. Piace a Conte, come pure Bailly, e con l’Inter parla da mesi tramite il suo agente Fali Ramadani.

Marotta e soci garantirebbero al classe ’91, già avvezzo alla difesa a tre, il raddoppio dell’attuale stipendio (1,2 milioni), cioè circa 2,5 milioni netti a stagione per probabilmente i prossimi tre anni. Da sconfiggere la concorrenza sia italiana che straniera, dai club inglesi a quelli spagnoli fino al Benfica.