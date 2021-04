Calciomercato Inter: questione rinnovi, anche quello del centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic potrebbe essere prolungato. I dettagli

Nonostante la crisi economica che ha colpito duramente Suning e quindi anche l’Inter, la famiglia Zhang non ha la minima intenzione di perdere i prezzi pregiati della rosa a disposizione di Antonio Conte. Tanti i giocatori, infatti, con i quali i nerazzurri stanno trattando per i vari rinnovi di contratto tra cui quello di Marcelo Brozovic in scadenza nel giugno 2022. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Brozovic come Lautaro: prolungamento fino al 2024

Marcelo Brozovic, in scadenza nel 2022, potrebbe presto prolungare con l’Inter. Il centrocampista croato che sta facendo bene in nerazzurro potrebbe rimanere ancora a lungo a Milano nonostante i tanti club che punterebbero su di lui in futuro tra cui la Juventus. L’idea in testa della dirigenza della ‘Beneamata’ è quella di effettuare un prolungamento di contratto ‘alla Lautaro’.

Ovvero, fino al 2024 con un ingaggio di 4,5 milioni di euro più bonus. Marotta e soci vorrebbero anche tentare di togliere la clausola, di circa 60 milioni, fissata sull’ex Dinamo Zagabria. In totale, quindi, il ‘Biscione arriverebbe ad un investimento di 27 milioni per il mediano – a partire da giugno 2021, 9 milioni lordi per tre anni.