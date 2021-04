A fine anno potrebbe arrivare una scossa sulla panchina dell’Atletico Madrid. Con l’eventuale addio di Simeone potrebbe essere coinvolto anche Conte

Con la conclusione dell’attuale stagione sarà tempo di tirare le somme. Un discorso che non vale solo per l’Inter, in piena lotta per uno scudetto che manca ormai da tanti anni, ma anche per tutti gli altri top club europei. Tra questi spicca anche l’Atletico Madrid, che così come i nerazzurri di Conte è in lizza per la vittoria del campionato con Barcellona e Real Madrid, grazie soprattutto ad una straordinaria prima fase di stagione. Al termine dell’annata però potrebbero arrivare cambiamenti importanti per i ‘Colchoneros’, soprattutto in panchina dove andrà capito il futuro del ‘Cholo’ Simeone. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Inter, sondaggio in casa United: le ultime sulla difesa

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku (in)cedibile | Fissato il prezzo

Calciomercato Inter, reazione a catena in panchina: Conte per Simeone

Qualora a fine stagione Diego Pablo Simeone dovesse lasciare l’Atletico Madrid, il ds italiano dei ‘Colchoneros’, Andrea Berta potrebbe anche pensare ad Antonio Conte per la sua sostituzione. Si tratta di un profilo piuttosto simile soprattutto dal punto di vista caratteriale, che potrebbe quindi inserirsi al meglio nello spogliatoio degli spagnoli.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Talento nel mirino: c’è la fila in Serie A, ma non si esclude il ritorno

Sul tavolo un triennale alle stesse cifre del suo contratto con l’Inter, 12 milioni di euro, che però scade nel 2022. L’Inter non ostacolerebbe l’addio eventuale Conte, considerate le elevate cifre del suo contratto e le difficoltà per l’eventuale rinnovo portate dalle problematiche finanziarie che attualmente affliggono il club di Suning.