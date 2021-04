Calciomercato Inter: i nerazzurri hanno individuato il sostituto ideale di Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione. I dettagli

Nel match contro il Bologna, vinto dall’Inter 1-0 allo stadio ‘Dall’Ara’, Marcelo Brozovic non è stato tra i migliori in campo. Troppi errori per il centrocampista croato che si è fatto anche ammonire e non sarà presente contro il Sassuolo. Una delle tante partite, quella di ieri, in cui l’ex Dinamo Zagabria ha faticato ad imporsi. Tuttavia, per i nerazzurri è un giocatore fondamentale e proprio per questo la ‘Beneamata’ punta a trovargli quantomeno un sostituto all’altezza: come spiegato l’altro giorno, Marotta e soci si stanno muovendo per Teun Koopmeiners dell’AZ. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Koopmeiners per 15 milioni | si tratta

Non solo è interessata, l’Inter vuole proprio provare a portare a Milano Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’AZ, che tanto bene sta facendo in Olanda, potrebbe presto trasferirsi altrove. In Italia piace anche alla Roma. I nerazzurri, però, sarebbero quelli più vicini al giocatore secondo ‘todofichajes’. La ‘Beneamata’ avrebbe infatti offerto 15 milioni di euro più bonus per il giocatore classe 1998.

Un’offerta che potrebbe convincere il club a lasciarlo andare. Il ‘Biscione’, nonostante le difficoltà di Suning post Covid, vuole acquistare il talento che può agire anche come difensore centrale. Sia per concedere più riposo a Brozovic, per il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è tutto fermo, in vista della prossima stagione, sia perché al fianco del centrocampista croato Koopmeiners può crescere e diventare un giocatore di altissimo livello.