Bomba clamorosa dalla Spagna: all’Inter può approdare il big del Manchester United con lo stipendio più alto. Ecco tutti i dettagli

Stando a indiscrezioni spagnole Inter e Manchester United potrebbero portare a termine un altro affare di calciomercato. Non Bailly, per il quale Ausilio ha effettuato un sondaggio, e nemmeno Paul Pogba che rappresenta il ‘sogno’ di Beppe Marotta. Il protagonista di una nuova operazione mercatara tra i nerazzurri e i ‘Red Devils’ potrebbe essere David de Gea. Per ‘todofichajes.com’ il portiere spagnolo è stato individuato dalla società di viale della Liberazione come erede di Samir Handanovic.

Calciomercato Inter, de Gea impossibile: ecco perché

Trent’anni compiuti lo scorso novembre, de Gea non è più considerato intoccabile dal club inglese e anche lui non disdegnerebbe una nuova avventura altrove. Va detto, però, che è del tutto impossibile il suo approdo all’Inter, che per la fonte ispaniche potrebbe addiruttura avvenire in prestito con diritto di riscatto. Impossibile perché lo United non lo cederebbe a titolo temporaneo, né lui accetterebbe di partire con tale formula a meno che a volerlo fosse una tra Real e Barcellona, ma soprattutto perché il suo ingaggio è fuori dalla portata dell’Inter come di qualsiasi altra società italiana. Parliamo di 19,5 milioni di sterline, circa 22 milioni di euro netti che fanno di lui il calciatore più pagato di tutta la rosa a disposizione di Solskjaer e probabilmente il portiere al mondo con l’ingaggio più alto.