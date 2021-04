Inter-Cagliari, Darmian: “Dedico il gol a mia moglie non lo avevo ancora fatto”

Inter-Cagliari, il match winner Matteo Darmian ha potuto esternare tutta la sua felicità sia per la vittoria pesantissima contro la formazione sarda sia per il suo gol che ha voluto dedicare alla sua famiglia

INTER-CAGLIARI 1-0 DARMIAN DICHIARAZIONI/ Dopo una partita non facile contro un Cagliari ben organizzato, l’Inter trova il gol vittoria grazie a Matteo Darmian che sfrutta il cross basso di Hakimi e segna a porta vuota. Il calciatore nerazzurro, ha potuto esternare tutta la sua felicità ai microfoni di InterTv. Queste le sue dichiarazioni: “Era una partita difficile, abbiamo avuto diverse occasioni, loro si difendevano bene, sapevamo che era difficile. A loro servivano punti, siamo stati bravi a vincerla, erano 3 punti importanti, Tre punti d’oro. Fin dall’inizio abbiamo dimostrato voglia e determinazione per portare a casa la vittoria. Loro si sono sempre difesi bene, non capisco come possano essere così in basso con la qualità e i giocatori che hanno. Oggi era importante vincere e dare un segnale. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Spesso segniamo alla fine, vuol dire che stiamo bene, ci alleniamo per mantenere ritmi alti tutta la partita, magari quando gli altri calano noi usciamo con la nostra qualità e va bene così. Oggi siamo contenti di aver vinto una partita difficile. Altro clean sheet, per noi difensori è bello non prendere gol: la fase difensiva parte da tutta la squadra, anche gli attaccanti ci aiutano, bisogna continuare così. Il gol lo dedico a mia moglie e mio figlio: mia moglie mi ha detto che non glielo avevo ancora dedicato. Detto, fatto”.