Conte resta all’Inter? Ad oggi tutto fa pensare di sì, tanto che si è già ipotizzato un suo possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. In Spagna non hanno alcun dubbio, visto che parlano di tentativo imminente da parte della dirigenza – dimenticando i problemi sul piano economico-finanziario del club di Suning – per quello che è stato e che probabilmente è ancora uno dei suoi ‘sogni’ di calciomercato: N’Golo Kante.

Calciomercato Inter, offerta pronta per Kante: possibile richiesta shock del Chelsea

Per ‘fichajes.net’ Marotta e soci hanno pronta l’offerta per il mediano francese, a quanto pare non più così incedibile per il Chelsea. I ‘Blues’ sono però notoriamente bottega cara, quindi per il classe ’91 potrebbero avanzare sempre una richiesta importante, tra i 40 e i 50 milioni di euro. Non è da escludere che, in alternativa, possano chiedere uno scambio con uno dei big della squadra nerazzurra. Per esempio con Eriksen, di certo molto stimato da Tuchel, oppure addirittura con Nicolò Barella. Ovviamente l’Inter risponderebbe picche per quest’ultimo, mentre per ragioni pure legate al monte ingaggi potrebbe aprire a uno scambio col Eriksen. Il quale percepisce ben 7,5-8 milioni netti, quasi quanto Kante, dunque la sua partenza renderebbe più praticabile l’innesto del Campione del Mondo.