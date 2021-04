Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che danno un difensore in procinto di firmare coi nerazzurri

Una delle priorità dell’Inter sul calciomercato è e sarà l’inserimento nella rosa di un nuovo difensore. Precisamente di una alternativa al terzetto titolare, a Skriniar soprattutto. Marotta e soci non vogliono/non possono però esporsi sul piano economico, ossia ragionare su un investimento importante per le ragioni che ormai sanno tutti, ecco perché va trascurata la pista che conduce a Milenkovic della Fiorentina mentre va tenuta in fortissima considerazione quella che porta a Maksimovic del Napoli. In scadenza a giugno e dunque ingaggiabile a parametro zero, il serbo ex Torino è in cima alla lista.

Calciomercato Inter, niente Maksimovic. Dalla Spagna: firma Mandi

Maksimovic in pole, dicevamo, tuttavia in Spagna non la pensano affatto così. ‘Todofichajes’ dà infatti per certo, per fatto l’approdo alla corte di Conte di un altro difensore a costo zero: parliamo di Aissa Mandi, franco-algerino in scadenza col Betis. Stando alla medesima fonte, il 29enne sta per firmare il suo contratto che lo legherà all’Inter. L’ufficialità potrebbe arrivare addirittura già nelle prossime settimane.