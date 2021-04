Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Lautaro Martinez, che ha rotto con gli storici agenti. Il nuovo procuratore potrebbe provare a piazzarlo in Spagna

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Lautaro Martinez ha rotto e detto addio ai suoi storici agenti Yaque e Zarate. Tanto che è già iniziata la ‘guerra’ tra procuratori per accaparrarsi la sua procura, guerra che potrebbe però avere presto un vincitore: Alejandro Camano. Già, lo stesso di Achraf Hakimi (e dell’ex Borja Valero) col quale l’argentino ha costruito un gran rapporto. Il procuratore spagnolo vanta un ottimo feeling con l’Inter, per questo motivo non ci dovrebbero essere ostacoli alla firma del rinnovo del contratto fino a giugno 2024. Come noto, esiste già un accordo di massima sui 4,5-5 milioni netti più bonus con cancellazione dell’attuale clausola risolutiva fissata a 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, possibile (nuovo) assalto Real a Lautaro

Camano ha però una eccellente ‘relazione’ pure con il Real Madrid, ecco perché il quotidiano romano non esclude un nuovo tentativo delle ‘Merengues’ per il numero dieci nerazzurro o che lo stesso procuratore possa provare a piazzarlo alla corte di Zidane. Del resto l’Inter può aver bisogno di una grande cessione per mettere un po’ in ordine il bilancio… Florentino Perez, che non ha tutta questa necessità di un’altra punta con le caratteristiche dell’ex Racing, potrebbe tuttavia non andare oltre una offerta cash da 35-40 milioni di euro, con l’aggiunta di una contropartita. Nello specifico di uno tra Jovic, riproponendo di fatto la proposta del novembre 2019, e il brasiliano ’01 Rodrygo.