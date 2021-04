Calciomercato Inter: Vanheusden potrebbe tornare in nerazzurro molto presto. Il suo futuro da calciatore mai stato così tanto in bilico

Zinho Vanheusden, dopo due anni in cui si era stabilito in Belgio allo Standard Liegi, adesso sembra essere in procinto di tornare all’Inter che, come da accordo, dovrà versare nelle casse del club belga 17 milioni di euro. Gli scenari ipotetici che da qui in avanti potrebbero verificarsi, comunque, sono tanti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Vidal: tre club interessati al cileno ma lui preferirebbe restare a Milano

Calciomercato Inter, futuro Vanheusden: le ipotesi

L’Inter dovrebbe pagare, come da accordo con lo Standard Liegi, 17 milioni di euro per riportare ‘alla base’ Zinho Vanheusden. Le ipotesi sul suo futuro, però, non sono scontate e nemmeno poche. La prima, quella meno accreditata: rimetterlo sul mercato; difficile perché il difensore belga viene da una rottura del legamento crociato che lo tiene lontano dal campo da oltre 100 giorni. Più probabile la strada del prestito, un’ipotesi non da escludere a priori, o la permanenza all’Inter.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter: Vidal deve andarsene | Ecco tutti i motivi

I nerazzurri potrebbero puntare sul tecnico Antonio Conte, che ha già ampiamente dimostrato di essere in grado di aumentare enormemente il livello della rosa della ‘Benemata’. Proprio per questo, se Vanheusden convincesse il tecnico leccese l’Inter potrebbe puntare sul giocatore aumentandone il valore di mercato e anche l’affidabilità in mezzo al campo. Tutte ipotesi, certo. Ma il ritorno a Milano di Vanheusden potrebbe essere l’ennesima scommessa vincente della carriera dell’ex allenatore del Chelsea…