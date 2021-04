In casa Atalanta dopo il Papu Gomez andrà risolto anche il caso legato a Josip Ilicic che potrebbe lasciare la ‘Dea’. Intreccio con Inter e Milan

Nell’ultimo turno di Serie A, in trasferta a Firenze contro la Fiorentina, è tornato al gol Josip Ilicic. Il fantasista sloveno, subentrato nella ripresa, ha infatti trovato una rete fondamentale su calcio di rigore che a conti fatti ha regalato il successo ai suoi per la gioia di Gasperini. Ciononostante l’allarme legato al suo futuro non è per nulla rientrato, a dispetto di quanto detto dallo stesso tecnico bergamasco nel post-gara. Da ormai qualche settimana si vocifera infatti dei malumori di Ilicic, autore per ora di 7 reti e 9 assist tra coppe e campionato. Lo sloveno vorrebbe lasciare l’Atalanta: con Gasperini il rapporto si è rotto, ed ecco perché il suo agente e alcuni intermediari hanno cominciato a muoversi per trovargli una nuova sistemazione. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Quattro innesti e due priorità: possibile ritorno di fiamma

LEGGI ANCHE >>> Joan Jordan: il centrocampista del Siviglia piace a due club italiani

Calciomercato, Ilicic in uscita dall’Atalanta: intreccio con Inter e Milan

Non si tratta di un nuovo caso Gomez, ma certo è che l’Atalanta rischia di perdere in breve tempo un altro pilastro della storia recente del club. Ilicic dal canto suo preferirebbe restare in Serie A e potrebbe essere offerto anche all’Inter.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, va da Ancelotti | Scambio e Inter ko

Il nome dello sloveno però difficilmente troverebbe feedback positivo da parte di Conte, che in casa Atalanta vede invece di buon occhio i vari Robin Gosens e Luis Muriel. Col possibile rifiuto a Ilicic da parte dell’Inter ecco che ci sarebbe strada spianata per il Milan, che invece segue il ragazzo.