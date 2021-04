Il mercato dei futuri parametri zero inizia ad intrigare l’Inter che potrebbe valutare un nuovo colpo dalla Juventus

Nella complicata annata della Juventus c’è però chi come Juan Cuadrado sta riuscendo comunque a portare il proprio importante contributo alla causa. L’esterno colombiano classe 1988 ha infatti fatto registrare la bellezza di 16 assist tra tutte le competizioni, rivelandosi un autentico fattore in quella zona di campo. Dribbling, velocità e ottime capacità al cross sono le migliori qualità dell’ex Fiorentina che ha il contratto in scadenza nel 2022, e senza rinnovo andrebbe inevitabilmente via a costo zero tra meno di un anno e mezzo. In questo contesto potrebbe inserirsi anche il nome della stessa Inter.

Calciomercato Inter, nuova idea a zero: intrigo Cuadrado

Cuadrado è dunque in scadenza nel 2022 e oggi la Juve non pensa al rinnovo contrattuale. L’gente è in ottimi rapporti con l’Inter, essendo lo stesso di Kolarov e Vecino, motivo per cui non si esclude che possa proporlo pure al club di Suning proprio a partire dal giugno 2022 e di conseguenza a parametro zero.

L’Inter però è ancora scottata dall’affare Asamoah, arrivato gratis proprio dalla Juventus e rivelatosi un autentico flop in nerazzurro, tanto da chiudere mestamente la sua avventura milanese prima di accasarsi a zero al Cagliari solo di recente. Di base la società meneghina non vorrebbe ripetere operazioni simili con calciatori gratuiti dalla Juventus, per giunta in età avanzata come Cuadrado, che a giugno 2022 avrà 34 anni.