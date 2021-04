Il duello col Milan potrebbe spostarsi dal campo al mercato per l’Inter che potrebbe lanciarsi su un difensore che piace ai rossoneri

La svolta della stagione dell’Inter verso lo scudetto è arrivata con la vittoria del derby di ritorno contro il Milan, che ha segnato l’inizio del solco creato poi nelle settimane successive in classifica. La battaglia a distanza con i cugini però nei prossimi mesi potrebbe spostarsi dal campo al calciomercato, con gli occhi delle due squadre puntate sullo stesso calciatore. Sia l’Inter che il Milan vanno infatti a caccia di un nuovo difensore per allungare le rotazioni, e potenziare i rispettivi organici. La truppa di Conte necessita di un’alternativa giovane al terzetto titolare, mentre i rossoneri di Pioli hanno da risolvere la grana Romagnoli oltre al riscatto oneroso di Tomori. In questo contesto spunta il profilo di Martin Erlic. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida al Milan in difesa: occhi su Erlic

Grande stagione allo Spezia per Martin Erlic, centrale croato lasse 1998 divenuto protagonista alla corte di Italiano in questa annata di Serie A. Il ragazzo ha lasciato intravedere ottime qualità e margini di miglioramento che fanno gola anche alla stessa Inter.

Il suo agente Riso è in ottimi rapporti proprio con il club di Suning e dunque potrebbe proporlo anche ai nerazzurri. La richiesta degli spezzini è sugli 8/10 milioni di euro, e potrebbe rivelarsi un buon affare low cost. Ci sarà da battere la concorrenza del Milan.