Calciomercato Inter: fissato l’incontro tra un giocatore nerazzurro e la ‘Beneamata’ per programmare il futuro ormai prossimo. I dettagli

Mentre si attende di scoprire il reale futuro della Super League, l'Inter programma per sé e per i suoi giocatori come, ad esempio, Lucien Agoume attualmente in prestito allo Spezia. I nerazzurri avrebbero intenzione di riportare alla base il centrocampista classe 2002 per valutarlo: il talento francese, però, a fine stagione potrebbe sia rinnovare con la 'Beneamata' che dire addio al 'Biscione'.

Calciomercato Inter, futuro Agoume: ipotesi rinnovo e poi cessione

Lucien Agoume e le incertezze relative al suo futuro. Il giovane talento francese classe 2002, in estate, tornerà ad Appiano Gentile per essere valutato dal tecnico Antonio Conte. Come scritto da noi di Interlive.it poco tempo fa, potrebbe rinnovare con l’Inter il suo attuale contratto che scade nel 2022. I nerazzurri vorrebbero blindarlo, considerato l’interesse di top club del calibro di Bayern Monaco. In tal senso, si parla di un incontro col suo entourage fissato alla fine di questa stagione.

Il rinnovo del contratto, però, non escluderebbe la cessione. Anzi, in caso di offerta da almeno 15 milioni di euro, considerata l’esigenza di rimpilzare le casse, l’Inter potrebbe davvero prendere in considerazione la vendita del talento francese.