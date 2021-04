Tornato recentemente in orbita Inter, il ‘Papu’ Gomez potrebbe però finire in Premier League già al termine dell’attuale stagione

A fine stagione sarà nuovamente tempo di discutere il futuro di Alejandro Gomez. Il ‘Papu’ ha lasciato l’Italia e la Serie A dopo anni splendidi all’Atalanta, lo scorso gennaio per approdare in Liga, dove non sta vivendo un momento semplicissimo con la maglia del Siviglia. Solo 2 reti in campionato per il trequartista argentino, che complice una rottura del rapporto con Gasperini ha dovuto lasciare i bergamaschi. Nelle ultime settimane però si è tornato a parlare con insistenza di un possibile ritorno in Italia di Gomez, in particolare come possibile obiettivo di mercato dell’Inter, la quale era stata accostata al calciatore già nei mesi scorsi.

Calciomercato Inter, Gomez nel mirino dell’Everton: scambio tra dieci

L’ipotetico ritorno in auge per la Serie A di Gomez resta dunque all’ordine del giorno, ma vanno tenute in considerazione anche altre piste alternative che potrebbero portarlo verso nuovi lidi. In particolare secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’, il suo destino potrebbe intrecciarsi con quello di un altro numero 10 come James Rodriguez.

Il trequartista colombiano, nonostante abbia sempre negato la possibilità, potrebbe anche optare per un addio all’Everton a fine stagione. In questo contesto si inserirebbe il Siviglia, pronto nel caso a riportarlo in Spagna dove ha già giocato con la maglia del Real Madrid. Per provare ad imbastire un affare gli andalusi metterebbero sul piatto proprio il cartellino dello stesso Papu Gomez, che potrebbe essere profilo gradito ad Ancelotti.