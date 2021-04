L’Inter nonostante il naufragio del progetto Superlega pensa comunque anche al mercato e tiene gli occhi puntati sui giovani: spunta il ‘giustiziere’ del Milan

L’Inter è reduce dal pareggio contro lo Spezia per 1-1 che unito al KO del Milan consente comunque ai nerazzurri di allungare di un altro punto sui rossoneri nella corsa al titolo. A fine stagione sarà poi tempo di tornare sul mercato, al netto della crisi economica, delle questioni societarie e di una Superlega che per ora resta un progetto accantonato. In questo senso i nerazzurri restano vigili anche sul mercato dei giovani prospetti, con particolare attenzione a quanto sta accadendo in Serie A.Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, occhi sul futuro: suggestione Raspadori

L’ultima giornata di campionato ha rappresentato la partita della consacrazione per Giacomo Raspadori, giovanissimo attaccante del Sassuolo salito agli onori della cronaca nelle ultime gare, e responsabilizzato in alcune circostanze anche da De Zerbi con la fascia da capitano. Il bomber classe 2000 ha già messo a segno 4 reti in Serie A, due delle quali decisive nel successo dei neroverdi sul campo del Milan. Una doppietta che ha stregato anche l’Inter, che starebbe ponderando l’idea di fare un tentativo per Raspadori, il cui idolo offensivo da bambino era proprio l’ex nerazzurro Samuel Eto’o.

La prima offerta potrebbe essere di scambio con Sebastiano Esposito, mentre la seconda ipotesi da 7-8 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri che sta facendo benissimo nella seconda serie olandese. Il Sassuolo dal canto suo chiede però già sui 20 milioni di euro.