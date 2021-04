In estate potrebbe partire un maxi giro di difensori che vedrebbe coinvolta anche l’Inter. I nerazzurri dovranno stare in guardia per quanto riguarda Skriniar

Il punto di forza dell’Inter di Antonio Conte resta la difesa. Lo straordinario equilibrio trovato nella linea arretrata del tecnico salentino ha consentito alla squadra di ridurre al minimo i momenti di sofferenza, con appena 28 reti subite in Serie A in 31 giornate. Un ottimo score alimentato anche dalle prestazioni di singoli come Milan Skriniar, tornato sui suoi livelli dopo le problematiche di adattamento alla difesa a tre dello scorso anno. Ora lo slovacco è al centro del progetto tecnico dello stesso Conte, ma il suo exploit ha attirato anche alcuni top club europei. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intreccio intorno a Skriniar: rispunta il Real Madrid

Il valzer dei difensori potrebbe quindi coinvolgere anche l’Inter, a partire dalle vicende di casa Real Madrid. Varane, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe venir ceduto a uno tra Chelsea o Manchester United, oltre anche alla concorrenza del solito Psg.

Per la sostituzione eventuale dell’asso francese, il Real Madrid può ripensare allo stesso Skriniar, da tempo nel mirino. A 40-45 milioni di euro, vista situazione economica, l’Inter potrebbe dire sì ad una cessione in Liga del difensore slovacco.