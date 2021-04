Calciomercato Inter: in Spagna alcune indiscrezioni vedono due fondamentali giocatori nerazzurri dire addio alla squadra di Antonio Conte

L’Inter, nonostante il momento delicato di Suning, punta a rinforzarsi a dovere sul mercato per regalare ad Antonio Conte la rosa più competitiva possibile in vista della prossima stagione. Proprio a causa dell’incertezza economica che sta investendo i nerazzurri da tempo, però, con Bain Capital che dovrebbe donare un prestito alla società da qui a breve, alcuni giocatori indispensabili potrebbero lasciare; come, ad esempio, Achraf Hakimi e Milan Skriniar. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, futuro Lukaku | Addio e ritorno in Premier League

Calciomercato Inter, Hakimi e Skriniar al Real Madrid a ‘causa’ di Varane

Dalla Spagna rilanciano l’addio di Varane, in scadenza di contratto con i ‘Blancos’ nel 2022 e, soprattutto, l’approdo di Milan Skriniar al suo posto. Il giocatore slovacco è da tempo nella lista di Florentino Perez e colleghi per succedere al difensore francese. Le ‘Merengues’ e l’Inter sono in ottimi rapporti, e così il club madrileno potrebbe sfruttare questo legame per riportare alla base il talento marocchino. Come? Scambiandolo… Con Skriniar.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rottura con Conte | Sostituto: rispunta la vecchia pista

I nerazzurri, infatti, hanno pagato finora soltanto 10 milioni circa dei 40 più bonus che devono al Real Madrid per il cartellino dell’esterno destro africano. Proprio per questo, la società iberica potrebbe giocarsi il jolly dello scambio con la ‘Beneamata’ che non dovrebbe più pagare niente e, in cambio, il Real Madrid avrebbe un giocatore di altissimo livello da regalare a Zidane. L’Inter, però, è poco propensa a questa ipotesi, anche perché valuta Skriniar sui 50 milioni: operazione quindi difficilmente realizzabile.