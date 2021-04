Zola: “Sanchez ha qualità e intelligenza calcistica indiscutibili ma Conte gli preferisce Lautaro”

Inter, l’ex fantasista Gianfranco Zola ha voluto dare il suo parere sul centrocampista Arturo Vidal e sull’attaccante Alexis Sanchez. L’ex calciatore si è detto convinto che il centrocampista resterà a Milano e che l’attaccante ha ottime caratteristiche

INTER ZOLA INTERVISTA/ L’ex calciatore Gianfranco Zola, è stato intervistato da TNT Sports Chile e ha dato il suo parere sui due giocatori cileni della squadra nerazzurra: Arturo Vidal e Alexis Sanchez. L’ex fantasista, dopo aver dichiarato di essere certo che il centrocampista sarà ancora a Milano anche nella prossima stagione, ha dato la sua opinione sull’attaccante. Queste le sue parole: “Ha fatto davvero bene in ogni partita in cui è sceso in campo. Penso che il modo in cui Conte prepara fisicamente la squadra abbia dato una grande mano al giocatore, che ha qualità e intelligenza calcistica indiscutibili”.

Gli hanno domandato, come mai il calciatore cileno venga considerato una riserva e giochi raramente titolare e lui ha spiegato: “Conte gli preferisce Lautaro perché è più attaccante. Probabilmente, per come l’ho visto qui allo United, Alexis non aveva la qualità fisica che aveva all’Arsenal; non è stato facile, perché all’Arsenal ha giocato con più continuità e lì ricordo di averlo visto al suo meglio“.