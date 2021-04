By

Calciomercato Inter: Robin Gosens ha le idee chiare sul suo futuro che potrebbe essere addirittura al di fuori dell’Italia. I dettagli

Robin Gosens è uno dei giocatori più talentuosi di tutta la Serie A. Da tempo piace all’Inter, che lo vorrebbe come rinforzo sulla fascia sinistra, finora anello debole della squadra allenata da Antonio Conte. L’esterno tedesco, che all’Atalanta è uno dei punti di forza, però non sembra molto interessato a trasferirsi alla ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Gosens senza dubbi: “Se mi chiamasse il Borussia Dortmund…”

Robin Gosens, altro che Inter. Vuole giocare in Germania, o almeno è quello a cui aspira il calciatore dell’Atalanta, come ha rivelato ai microfoni dell’agenzia DPA. Le sue parole:

“Se mi vedo in un eventuale passaggio al Borussia Dortmund? Una domanda difficile, cosa dovrei dire? Se ci fosse davvero un’offerta dal Dortmund e vogliono che io giochi sulla fascia sinistra per loro il prossimo anno, ci penserei sicuramente. Penso si tratti di una questione di ambizioni e io sogno di giocare in Bundesliga un giorno“.