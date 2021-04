Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul nome di un difensore accostato di recente ai nerazzurri, a caccia di una alternativa al terzetto titolare

Come spiegato da Interlive.it lo scorso 6 aprile, per la prossima stagione l’Inter punta a inserire quattro nuovi calciatori. Due, però, le priorità: un laterale mancino, considerato l’addio di Young, e un centrale abile nella difesa a tre che possa far rifiatare il terzetto titolare vista la probabile partenza – anche lui a zero – di Andrea Ranocchia. In pole per ora c’è Maksimovic, in scadenza col Napoli e che con il club di viale della Liberazione potrebbe firmare un triennale da circa 2,5 milioni di euro l’anno. Tutto è comunque ‘congelato’ fino al summit con Steven Zhang, di ritorno a Milano nella giornata di domani.

Calciomercato Inter, Mandi esce dalla lista. Dalla Spagna: c’è l’accordo

In ottica nuovo difensore sono stati e vengono accostati all’Inter anche altri nomi di calciatori in scadenza a giugno, tra questi Aissa Mandi del Betis. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Spagna, però, il 29enne franco-algerino non va tenuto in considerazione poiché il suo futuro sarà ancora nella Liga. Non con la maglia del Betis, del quale è un assoluto punto fermo, ma con quella del Villarreal. Secondo ‘todofichajes.com’ Mandi ha trovato un accordo con ‘Il Sottomarino Giallo’, accordo che tuttavia verrà ufficializzato solamente alla fine del campionato per rispetto dello stesso Betis, col quale è in lotta per un posto nella prossima Europa League.