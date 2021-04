E’ ancora incerta la permanenza all’Inter di Antonio Conte. Se dovesse restare, però, il tecnico vorrebbe l’acquisto di una valida alternativa a Romelu Lukaku

A fine stagione o a scudetto acquisito andrà in scena il decisivo faccia a faccia tra Steven Zhang, ieri tornato a Milano dopo sette mesi, e Antonio Conte. Decisivo per la permanenza o meno dello stesso tecnico sulla panchina dell’Inter. Ben note le sue richieste in ottica calciomercato qualora dovesse proseguire l’avventura in nerazzurro: difensore, laterale mancino, centrocampista ‘assaltatore’ e un attaccante, o meglio una valida alternativa a Romelu Lukaku. A tal proposito giungono notizie ‘positive’ dall’Inghilterra.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter, obiettivo vice Lukaku: doppia ‘offerta’ a costo zero

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Giroud: le ultime dall’Inghilterra

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Riguardo al vice Lukaku, come vi ha spiegato Interlive.it lo scorso 6 aprile, possibilissimo un ritorno di fiamma per due vecchi pallini dell’allenatore interista: Edin Dzeko e Olivier Giroud. Il bosniaco potrebbe ‘risolvere’ il suo contratto con la Roma una volta conclusasi quest’annata, mentre stando a ‘goal.com’ il francese non sembra intenzionato a prolungare l’accordo in essere col Chelsea che terminerà il prossimo 30 giugno. Questa è ovviamente una notizia importante per Conte come per la stessa Inter, non intenzionata a svenarsi troppo per un centravanti che nei piani non sarebbe un titolare, perlomeno fisso. Al classe ’86 di Chambery, nel mirino pure della Juventus così come di altri club inglesi (ma il suo legame con Conte, che lo ha avuto già a Londra, potrebbe fare la differenza a vantaggio dei nerazzurri), potrebbe venir proposto un contratto annuale con opzione.