Calciomercato Inter: con il possibile addio di Lukaku i nerazzurri potrebbero puntare su un altro centravanti il prossimo anno. I dettagli

Romelu Lukaku, non è un segreto, è uno dei giocatori dell’Inter più forti e più ricercati sul mercato. Molte squadre europee, soprattutto Chelsea e Manchester City, sarebbero interessate ad accaparrarselo. Difficilmente i nerazzurri lo lasceranno andare, se non per un’offerta monstre, ma in caso il centravanti belga lasciasse Milano, Marotta e colleghi potrebbero pensare di sostituirlo con Dusan Vlahovic. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Vlahovic: la richiesta di Commisso

L’Inter, in caso di addio di Romelu Lukaku, potrebbe puntare su Dusan Vlahovic. Tuttavia, non è così semplice. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, per il cartellino del giocatore chiede una cifra davvero elevata, sui 60 milioni di euro. In più, vorrebbe blindarlo con un nuovo contratto dato che quello attuale scade nel 2023. L’attaccante serbo, però, chiede due milioni netti all’anno, il doppio di quanto prende adesso.

L’offerta dei nerazzurri, per convincere la dirigenza viola, prevederebbe l’inserimento di una contropartita: in caso di arrivo a Firenze di Gennaro Gattuso, in rottura con il Napoli e in pole per la panchina del club toscano, potrebbe essere proposto il cartellino di Stefano Sensi che non sta trovando tanto spazio sotto la guida di Antonio Conte. Ad ogni modo, sul calciatore della Fiorentina ci sono anche Milan, Juventus e Roma: il rischio asta, quindi, è alto.