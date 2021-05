Juventus e Inter potrebbero incrociare il proprio destino anche in sede di calciomercato dove bianconeri e nerazzurri vanno a caccia di obiettivi in comune. Scacco matto con Dybala

Il destino di Paulo Dybala potrebbe incrociarsi, seppur indirettamente, con il mercato dell’Inter. L’attaccante argentino continua a non convincere mettendo in luce una condizione complessiva ben al di sotto delle aspettative. Non è dunque assolutamente da escludere una cessione a fine stagione, con la Juventus intenzionata a incassare almeno 50-55 milioni di euro complice anche un rinnovo che non arriverà. Proprio il possibile addio di Dybala potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai progetti futuri dell’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte rimane | Ma chiede 118 milioni ‘di garanzie’

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sostituto Conte | Notizia bomba dalla Spagna

Calciomercato Inter, doppia beffa per Conte: De Paul e Emerson

Nello specifico, stando a quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, il destino di Dybala potrebbe essere in Inghilterra con Manchester United su tutti ma occhio a Tottenham e Liverpool che potrebbero mettere sul piatto proprio la cifra richiesta dalla Juventus. Con questa pesante cessione i bianconeri potrebbero andare a piazzare due colpi per la prossima annata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lukaku | Addio e ritorno in Premier League

Un tesoretto che la Juve reinvestirebbe Emerson Palmieri e Rodrigo De Paul, due degli obiettivi principali di Antonio Conte per la sua Inter del prossimo anno. Soldi, quelli di Dybala, che potrebbero così portare ad una doppia beffa per i nerazzurri e per il tecnico salentino.