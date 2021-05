Il calciatore simbolo dello scudetto interista è Romelu Lukaku che piace inevitabilmente anche ad altre big. Guardiola ci pensa

Nella straordinaria stagione dell’Inter, Antonio Conte ha ritrovato in Romelu Lukaku il suo fido scudiero. Il centravanti belga è stato a dir poco imprescindibile per il tecnico salentino che a meno di causa di forza maggiore non ha di fatto mai rinunciato al bomber ex Manchester United. Lukaku dal canto suo ha vissuto la stagione della maturità, da leader offensivo della squadra capace di caricarsi sulle spalle i compagni anche nei momenti più complessi. I 21 gol in campionato finora rappresentano solo in parte il grande apporto dato dal belga alla causa interista lungo la strada verso lo scudetto. Qualità e quantità che non sono chiaramente passate inosservato anche al di fuori della Serie A, con la Premier che potrebbe nuovamente diventare un’insidia. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku piace a Guardiola: il belga vuole restare

Proprio dall’Inghilterra potrebbero risuonare ancora una volta le sirene per Lukaku che piace sempre al Manchester City. Pep Guardiola in particolare lo vede bene per il dopo Aguero ed è pronto grande offerta. Gli inglesi hanno infatti bisogno di trovare un centravanti all’altezza che possa sostituire in campo e nei cuori dei tifosi il fenomenale argentino.

Dal canto sui l’Inter potrebbe essere sì costretta a una cessione per far quadrare i conti, ma il belga non è in cima alla lista. Senza contare che resta fondamentale la stessa volontà di Lukaku che non intende andare via se resta Conte a Milano.