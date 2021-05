I destini di Luciano Spalletti e dell’Inter potrebbero intrecciarsi nuovamente ma questa volta in sede di mercato. Non solo Emerson

L’uomo simbolo dell’Inter campione d’Italia è Antonio Conte, che ha saputo imprimere la propria impronta su un gruppo portato al successo in appena due stagioni. Il tecnico salentino aveva raccolto in eredità la squadra allenata da Luciano Spalletti, grande ex nerazzurro che potrebbe presto tornare ad intrecciare il proprio destino con la società di Suning. I destini dell’allenatore toscano e dell’Inter potrebbero toccarsi di nuovo ma in sede di calciomercato, soprattutto nel caso in cui dovesse sedersi sulla panchina del Napoli. Spalletti è infatti tra i favoriti attualmente per raccogliere la poltrona di Gennaro Gattuso, che lascerà al termine dell’attuale annata. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte rimane | Ma chiede 118 milioni ‘di garanzie’

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Skriniar a Lukaku fino a Suning | Top e Flop Scudetto

Calciomercato Inter, intreccio con Spalletti: obiettivo De Paul

In caso di arrivo a Napoli, Spalletti potrebbe quindi andare a richiedere determinati giocatori per potenziare la rosa azzurra. Tra questi, oltre ad Emerson Palmieri, il toscano gradirebbe anche Rodrigo De Paul, altro grande obiettivo dell’Inter di Conte. L’ex nerazzurro fece peraltro bloccare il centrocampista argentino nel gennaio 2019, salvo poi restare a Udine.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, sorride la Juve | Doppia beffa a Conte

Sono ottimi i rapporti sull’asse Udinese-Napoli alla luce dei tanti affari negli ultimi anni. Decisivo però l’approdo in Champions di Osimhen e soci visto che De Paul vuole giocare la massima competizione europea. Il Napoli in ogni caso può arrivare ai 35-40 milioni di euro che chiede l’Udinese anche grazie a determinate contropartite. L’Inter per ora è bloccata mentre l’argentino piace sempre anche alla Juventus.