Da Musso a Silvestri e Filip Stankovic, le ultime di Interlive.it sull’eredità di Samir Handanovic

L’erede di Samir Handanovic resta un tema centrale sui media e tra i tifosi, ma per l’Inter non è al momento una priorità. Priorità che, come vi abbiamo spiegato lo scorso 6 aprile, sono due: un centrale di difesa e, soprattutto, un latarale mancino. Poi Conte, sempre se dovesse restare, vorrebbe pure una mezz’ala dinamica e con gol nelle gambe, un nome fattibile e apprezzato è quello di Rodrigo De Paul, e un vice Lukaku. Chiaramente il tecnico non disdegnerebbe anche un nuovo portiere, ma siccome il budget per il prossimo mercato sarà ridottissimo se non inesistente, ecco che il successore di Handanovic non è e non può essere considerato una urgenza da Marotta e soci. Il preferito rimane comunque Musso, soltanto che l’Udinese continua a chiedere tanto, 25-30 milioni di euro, e inoltre sull’argentino c’è davvero la fila. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI!

Erede Handanovic, Silvestri in attesa di Stankovic: le ULTIME di INTERLIVE

Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, per questo motivo l’Inter potrebbe optare per un profilo molto meno costoso, come per esempio Silvestri, gestito da Raiola e in scadenza nel 2022. Gli eccellenti rapporti con il Verona potrebbero consentire ai dirigenti di viale della Liberazione di chiudere l’operazione senza o quasi un esborso economico, attraverso uno scambio con Radu oppure Salcedo (entrambi scuderia Riso), quest’ultimo già in prestito agli scaligeri. 30 anni compiuti a marzo, Silvestri verrebbe all’Inter per fare inizialmente il secondo di Handanovic e a breve termine il portiere titolare, preparando il terreno a quello che l’Inter – stando a quanto raccolto in esclusiva – considera il vero erede dello sloveno: Filip Stankovic, già in orbita prima squadra.

Figlio di Dejan, ora sulla panchina della Stella Rossa, il classe 2002 serbo ma nato a Roma gode di grande stima in casa nerazzurra perché abile sia tra i pali che con i piedi, in più ha una spiccata personalità (come il papà) che potrebbe consentirgli in breve tempo di prendersi un ruolo da protagonista nell’Inter che verrà.