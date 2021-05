Con un budget ridotto all’osso l’Inter potrebbe andare a caccia di soluzione low cost, ingegnandosi con possibili scambi. Idea in Germania

Con lo scudetto cucito sul petto è tempo di pensare anche al futuro per l’Inter con Conte che spera di ricevere in dote qualche regalo dalla società. Obiettivo prioritario un nuovo esterno sinistro in grado di giocare a tutta fascia, alla luce anche del probabile addio di Young in direzione Premier League. Nonostante il discreto adattamento di Perisic e la presenza di un usato sicuro come Darmian, la società meneghina ha comunque intenzione di assecondare i desideri di Conte con un mancino puro che abbia il giusto mix di qualità ed esperienza. Marotta e soci in questo senso potrebbero puntare gli occhi su un vecchio pallino, direttamente dalla Bundesliga. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kostic torna nel mirino: idea di scambio

Sempre forte in questo senso il nome di Filip Kostic per la corsia mancina. L’esterno serbo è capace di giocare in più ruoli della fascia, e porterebbe in dote rapidità, qualità tecnica e soprattutto ottima propensione in zona gol come testimoniano le 4 reti e ben 15 assist in Bundesliga. Si tratta di un calciatore abilissimo nel servire i compagni che con Lukaku e Lautaro potrebbe integrarsi quindi al meglio.

Da valutare però l’offerta dal punto di vista economico, viste le solite difficoltà. Budget ridotto all’osso, ecco perché l’Inter potrebbe offrire un maxi scambio con Matias Vecino e Valentino Lazaro. Con entrambi si raggiungerebbero i 22-23 milioni di euro di valutazione per provare a convincere l’Eintracht che ne vuole una trentina.