Inizia una settimana chiave per il futuro dell’Inter: colloqui individuali coi singoli calciatori che a Zhang chiederanno lumi circa la permanenza di Antonio Conte

Oggi comincia una settimana delicata per il futuro dell’Inter. Come annunciato da Marotta sabato scorso prima della gara con la Sampdoria, partiranno i colloqui con i singoli calciatori per chiedere in sostanza a ognuno di loro la rinuncia a un paio di mensilità (novembre e dicembre nella fattispecie) o quantomeno il nuovo posticipo di esse. Stando a quello che filtra dall’ambiente nerazzurro, tra i giocatori serpeggia un certo malumore e dunque trovare un accordo con loro sarà tutt’altro che semplice. L’obiettivo del club presieduto da Steven Zhang, il quale dovrebbe presenziare a questi colloqui insieme allo stesso Marotta e al legale Capellini, è quello di ‘risparmiare’ tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Il ‘piano B’ del presidente interista, per certi versi ancor più complicato del piano A, prevede la modifica individuale di ogni singolo contratto, manovra che consentirebbe l’alleggerimento immediato del monte ingaggi e ai giocatori di incassare subito gli stipendi (ribassati) ancora non pagati. I tempi sono comunque ristretti: entro il 31 maggio la Figc dovrà avere i documenti necessari all’iscrizione alla Serie A, tra questi appunto gli attestati di pagamento degli emlumenti arretrati oppure la rinuncia scritta, da parte dei calciatori, ad essi.

Inter, i calciatori a Zhang: “Conte resta?”

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, in questi famosi colloqui i calciatori nerazzurri chiederanno lumi circa il progetto futuro del club. In particolare delle rassicurazioni sulla permanenza di Antonio Conte, ad oggi non del tutto certa. A domanda precisa, dopo la gara con la Sampdoria, il tecnico salentino ha dribblato: “Ora voglio godermi questo scudetto – le sue parole – Poi, come si dice, Dio vede e provvede”.