Possibile alleanza di calciomercato e non solo tra l’Inter e il Leeds dell’uomo d’affari italiano Radrizzani attualmente allenato da Marcelo Bielsa

Inter e Leeds, possibile partnership futura. Ne è convinto Kieran Maguire, specialista in economia dello sport: "Al Leeds basterebbe entrare una stagione in Europa per poter arrivare al livello di competitività finanziaria dell'Inter – le sue parole a 'Football Insider' – Non hanno lo stesso livello di debiti, per cui ci sarebbero sicuramente cose positive per il Leeds".

Calciomercato Inter, scambio di giocatori con il Leeds

Per partnership si intende in sostanza uno ‘scambio’ di giocatori, in stile Watford-Udinese che però, ricordiamo, hanno in comune la stessa proprietà, ovvero la famiglia Pozzo. “Se l’Inter ha un giocatore di riserva in una posizione dove il Leeds (proprietario è l’italiano Radrizzani, che settimane fa ha manifestato interesse per il club nerazzurro, ndr) deve trovare un rinforzo, allora è possibile mettere insieme le risorse in modo efficace e portare molti giocatori nella formazione di Marcelo Bielsa. Della partnership con l’Udinese – sottolinea in conclusione Maguire – il Watford ne ha certamente beneficiato”.