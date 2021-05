Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Federico Dimarco, autore di una grande stagione con la maglia del Verona. Vicinissimo il suo ritorno in nerazzurro

Quanto scritto da Interlive.it lo scorso 20 gennaio si sta per verificare, ovvero il ritorno all’Inter – con permanenza – di Federico Dimarco reduce da una super stagione al Verona. Come riporta ‘Sky Sport’ accordo a un passo tra il club nerazzurro e quello scaligero, che dunque non eserciterà il diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Ricordiamo che la società di viale della Liberazione aveva/ha il 50% sulla futura rivendita, ma questo conta poco perché Marotta e soci hanno deciso e stanno chiudendo per il rientro alla base del 23enne, il difensore italiano che ha realizzato più gol (5) nella Serie A in corso.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Le ultime su Conte tra Inter e Tottenham

Calciomercato Inter, Dimarco al posto di Young

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Dimarco potrebbe essere a questo punto il ‘vero’ e unico rinforzo per la corsia mancina, insomma lo specialista chiesto da Antonio Conte per rimpiazzare il partente Young, che a quanto ci risulta farà ritorno al Watford. Il classe ’97 sarà prezioso per le liste Serie A e UEFA e potrà essere impiegato pure da centrale di sinistra della difesa a tre, ruolo in cui è stato schierato diverse volte quest’anno. Insomma fare eventualmente da vice Bastoni.