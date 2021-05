Le dichiarazioni di Cristian Stellini dopo la sfida Inter-Roma valevole per la 36esima di Serie A e vinta 3-1 da Lukaku e compagni

Inter incontentabile e inarrestabile, al tappeto va anche la Roma nella terz’ultima gara di campionato: “Anche in un momento come questo, di grande festa, è giusto affrontare le partite come abbiamo fatto stasera, in modo combattivo”, ha esordito Stellini al microfono del canale tematico nerazzurro in sostituzione di Conte, il quale non parla nemmeno stasera onde evitare domande sulla situazione delicata che sta attraversando il club. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. “Si tratta del quindicesimo risultato consecutivo di fila in casa e non è roba da poco – ha aggiunto il vice di Conte – Di certo quando giochi da Campione d’Italia giochi con più leggerezza, però per noi è una questione di mentalità e di crescita, pure in gare dove il risultato non conta”.

SANCHEZ – “Alexis ha preso un colpo molto duro alla caviglia, ha preferito uscire perché aveva perso un po’ di sensibilità. Crediamo di recuperarlo per la partita con la Juventus“.