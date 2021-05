Calciomercato Inter, ritorno e addio lampo | Prezzo fissato

L’Inter in estate dovrà fare anche i conti con i calciatori di ritorno dai prestiti. In questo senso andrà ricollocato anche Valentino Lazaro

La dirigenza dell’Inter lavora già da tempo su quella che sarà la prossima stagione. Tra mercato in entrata ed in uscita, e una situazione economico-finanziaria ancora tutta da risolvere, Zhang e soci lavorano alla programmazione dei prossimi obiettivi della squadra di Conte, chiamata a fare il salto di qualità in Europa. Per farlo servirà una mano anche dal calciomercato, con Marotta e Ausilio chiamati a potenziare in modo adeguato la rosa a disposizione del tecnico salentino. Non sarà semplice anche alla luce della situazione economica nella quale versa il club di viale della Liberazione, che avrà presto altre grane dai calciatori in prestito. Tra questi c’è Valentino Lazaro, esterno destro austriaco che ha vissuto una stagione di alti e bassi al Borussia Moenchengladbach.

Calciomercato Inter, torna Lazaro: cercasi nuova destinazione

26 presenze con 2 gol in tutte le competizioni per l’ex nerazzurro che però non è riuscito a convincere la dirigenza tedesca a riscattarlo. Lazaro tornerà dal prestito al Borussia, alla luce anche del fatto che nell’accordo non era presente un’opzione per trattenerlo.

L’austriaco ex Hertha Berlino non rientra nei piani della società targata Suning ed anzi verrà impiegato per provare a monetizzare per fare cassa. Prezzo fissato intorno ai 13 milioni di euro per evitare minusvalenza. Possibile futuro in Germania o Inghilterra per Lazaro.