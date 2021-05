Caterina Mastaglio: “Grazie Inter! È un’emozione indescrivibile per me”

Inter, la voce femminile del nuovo inno della squadra nerazzurra ‘I’M INTER (YES I’M)’ Caterina Mastaglio ha voluto esternare tutta la gioia e l’emozione per aver avuto l’onore e il privilegio di essere stata scelta per questo bellissimo progetto

INTER CATERINA MASTAGLIO CANTANTE/ La voce femminile del nuovo inno dell’Inter ‘‘I M INTER (Yes I M)’ Caterina Mastaglio, ha voluto sottolineare tutta l’emozione e la gioia provata per aver preso parte a questo progetto. Queste le sue parole scritte sul suo profilo ufficiale Instagram: ” Grazie Inter! È un’emozione indescrivibile per me avere avuto l’onore e il privilegio di far vibrare la mia voce all’unisono con i vostri cuori, con la grinta di Mirko Mengozzi su una poesia d’amore scritta da Max Pezzali e Claudio Cecchetto con la musica di Renato Garretto e Dj Pitch. Che questo sia un piccolo passo per Caterina ma anche un grande passo per tutte le Donne“.

LEGGI ANCHE>>> Inter, tensioni fra Lautaro e Conte | Come stanno le cose veramente

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Le ultime su Conte tra Inter e Tottenham

La giovane cantante ha una grandissima occasione di farsi conoscere e, con a fianco uno scopritore di talenti come Claudio Cecchetto, anche se Fiorello bisogna dire che fu la moglie a trovarlo mentre era in vacanza e lui era un semplice animatore del villaggio turistico, può sicuramente fare molto bene.