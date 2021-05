Non è un mistero che l’Inter, soprattutto nella figura di Conte, sogni da tempo Kante del Chelsea. Il Real Madrid piazza lo sprint

Mentre la vittoria dello scudetto contribuisce a rendere felici ambiente e tifosi, le vicende societarie tengono più in apprensione gli addetti ai lavori di casa Inter. La situazione non è florida e rigogliosa, e Steven Zhang sta lavorando per provare a trovare una soluzione. Gli intoppi economici dei nerazzurri contribuiscono inoltre a condizionare inevitabilmente anche il mercato in entrata per la prossima estate, ponendo un freno ad eventuali spese importanti. Le strategie della proprietà condizioneranno quindi tutte le prossime mosse, compreso il futuro dello stesso Antonio Conte. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato, Inter bloccata: il Real accelera per Kante

Si tratta di una fase di stallo piuttosto preoccupante, e che non da a Conte le giuste garanzie dal punto di vista del mercato e delle strategie di rafforzamento della squadra. Uno stop che potrebbe favorire la concorrenza per quanto concerne alcuni obiettivi dei nerazzurri. Uno su tutti N’golo Kante, centrocampista francese del Chelsea che piace da tempo immemore al tecnico dell’Inter.

Un assalto del club di Suning appare però complesso con la situazione attuale. Al contrario, secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ il mediano campione del Mondo potrebbe finire al Real Madrid, da tempo alla ricerca di un erede di Casemiro. L’alternativa Camavinga è infatti considerata una scommessa rischiosa e troppo dispendiosa in relazione alla giovane età. Per questo il club bianco potrebbe andare forte su Kante per il quale servirà avvicinarsi ai 70 milioni richiesti dai ‘Blues’.