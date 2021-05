Achraf Hakimi è sbarcato all’Inter l’estate scorsa per circa 40 milioni di euro più bonus. Coi nerazzurri ha firmato un contratto fino a giugno 2025

Hakimi ha detto che vuole restare all’Inter, eppure non si placano le voci riguardo un suo possibile addio ai nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo. Del resto sappiamo bene che il club di viale della Liberazione, a causa dei ben noti problemi economico-finanziari, non possa considerare incedibile nessuno dei propri big, tra questi il laterale marocchino che Marotta e Ausilio hanno strappato al Real per circa 40 milioni di euro. L’ultima indiscrezione proviene guarda caso dalla Spagna e dà il numero 2 come possibile nuovo colpo del Bayern Monaco, già molto interessato a lui prima del sì alla ‘Beneamata’.

La pista bavarese, che si aggiunge a quelle inglesi e a quella che lo rivede di nuovo a Madrid, è stata però del tutto smentita dal giornalista della ‘Bild’, Christian Falk, notoriamente molto vicino alle vicende di casa Bayern

Inter, tra gol e assist: Hakimi tra i giocatori ‘chiave’ dello Scudetto

Hakimi è stato senza dubbio uno degli elementi ‘chiave’ dello scudetto dell’Inter. 7 i gol e ben 10 gli assist del classe ’98, che è riuscito a prendersi definitivamente una maglia titolare dopo qualche difficioltà iniziale del tutto comprensibile visto che veniva da un campionato e da un Paese diversi. Come per Lautaro, l’Inter vuole tenerselo stretto, ma chiaramente non si può escludere a priori una sua partenza. Dipenderà dalle offerte.