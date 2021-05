Inter: il futuro di Lautaro Martinez è in attesa di chiarimenti come quello di molti altri calciatori nerazzurri. La sua volontà è chiara

Lautaro Martinez è uno dei più grandi giocatori a disposizione di Antonio Conte in una rosa che, da poche settimane, si è laureata Campione d’Italia. Il suo futuro, però, appare in bilico al momento a causa dell’incertezza economico-societaria del club. Tuttavia, il centravanti argentino non ha la minima intenzione di lasciare l’Inter come confermato da chi, qualche anno fa, lo ha scoperto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Radaelli: “Lautaro vuole rimanere, siamo in contatto”

Fabio Radaelli, l’uomo che ha scoperto Lautaro Martinez a vantaggio dell’Inter, ai microfoni della ‘Gazzetta dello Sport’ si è espresso sul centravanti argentino e sul suo futuro in attesa di risposte dalla dirigenza nerazzurra. Le sue parole:

“È un giocatore da grande club e con una grande storia, come l’Inter. Siamo in contatto, gli ho fatto i complimenti per lo scudetto. Si vede chiaramente che è molto contento di quello che sta vivendo a Milano, dal punto di vista sportivo e personale. Questo titolo ha un significato speciale in quanto è il primo, ma penso che sia solo l’inizio: la sua sarà una carriera ricca di successi. Lautaro deve continuare così: penso che possa fare la storia del club”.