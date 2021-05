Cakir: “Se il mio club non trova l’offerta che si aspetta, non andrò via”

Inter, il portiere del Trabzonspor Cakir è seguito da tre club europei tra cui anche quello nerazzurro. Il problema è che il presidente del club di Trebisonda ha fisato il prezzo a 20 milioni di euro più bonus in caso di successiva vendita

INTER CAKIR AGGIORNAMENTO/ Il portiere del Trabzonspor e della Nazionale turca, che sfiderà l’Italia nel girone dell’Europeo che inizierà il prossimo 11 giugno è seguito da tre club importanti dei principali campionati come ha spiegato l’emittente NTV Spor. Le squadre interessate all’estremo difensore sono, sempre secondo il mass media, Lille Inter e Tottenham. Il problema è la richiesta del club di Trebisonda che ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro, più un bonus del 25% in caso di cessione successiva da parte della squadra che lo acquisterà.

Sulla questione il presidente della formazione turca Ahmet Agaoglu non transige e in merito ha spiegato: “È senza dubbio il miglior portiere in Turchia. Ha bisogno di andare nel miglior club che paga di più. Nessun giocatore esce dalla porta del Trabzonspor senza offerte che rispecchino il vero valore“. Anche l’estremo difensore si è detto d’accordo con il suo presidente e ha dichiarato: “Se il mio club non trova l’offerta che si aspetta, non andrò via”.